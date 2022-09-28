Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut projesine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ailelerin başvurularının iptal olmaması için dikkat edilmesi gerekenlere değindi.
- Sosyal Konut Kampanyası’na, başvurunun iptal olmaması için hanedeki eşlerden yalnızca biri başvuruda bulunabilecek
- Birden fazla başvurusu bulunan eşlerden birinin, başvuru dönemi içerisinde başvuru bedelini iade alarak başvurusunu iptal etmesi gerekmektedir!
- Başvuru bedelini, verilen süre içerisinde e-devlet’ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek
- 18-30 yaş arası çocuklar, ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler
EŞLERDEN İKİSİ BİRDEN BAŞVURU YAPARSA KURAYA GİREMEYECEKLER
Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki projelere; bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabileceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvuruların her ikisinin de geçersiz sayılacağı ve kuraya katılamayacakları vurgulandı. 18-30 yaş arası çocuklar ise ailelerinden bağımsız olarak bireysel başvuruda bulunabilecekler.
BAŞVURU BEDELİ İADE ALINACAK
Eşlerin ikisinin birden başvurması durumunda eşlerden birinin başvurusunu iptal etmesi gerekiyor. Başvurunun iptal edilmesi için; başvurulan proje hangi bankadaysa ona müracaat edilmesi; yine aynı bankanın şubelerinden, ATM'lerinden veya internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.
TEKRAR BAŞVURU YAPABİLECEKLER
Bu arada e-devlet başvurularında kendisine verilen süre içerisinde başvuru bedelini yatırmayanların başvurusu iptal edilmektedir. Bu durumda olan kişiler e-devlet üzerinden tekrar başvuru sürecini başlatarak veya banka şubelerinden başvurularını tamamlayabilirler.
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