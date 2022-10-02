Sosyal konut projesinde arsa sayısı 1 milyona çıkacak

DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

25 Ekim´de 5 bin konutun temelinin atılacağını duyuran Bakan Kurum, "13 Eylül'de milletimize müjdeledik. Gençlerimizin, emeklilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin, genç kardeşlerimizin kontenjanlarının olduğu ve rekor başvuru sayısına ulaştığımız projemizi de kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız, bir müjdeyi daha milletimizle paylaştı. Alt yapısı hazırlanmış arsa sayısını 1 milyona çıkardı. 1 milyon konut yapılacak arsamızı, alt yapısını, elektriğini, suyunu, yolunu yapmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bize de vakit kaybetmeden inşallah arsalarımızı illerde belirlemek suretiyle vatandaşımızın gerek kira noktasında gerek konut fiyatlarının düşme noktasındaki bu kararlı adımımızı 81 ilimizde 622 ilçemizde atmış olacağız. 25 Ekim'de de aynı anda 5 bin konutluk temelimizi atıyor olacağız." dedi.

5 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU

Sosyal konut projesinde başvurunun 5 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Bakan Kurum, "Konutun dışında yeşil alanlarıyla, parklarıyla, sosyal donatılarıyla 26 bin sosyal donatıyı da içinde yapmış bir kuruluştan bahsediyoruz. 20 yıllık süreçte 1 milyon 170 bin konutu yapmış, vatandaşına teslim etmiş bir kuruluştan bahsediyoruz. Bu iradeyi ortaya koyan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün dünyanın durduğu ve sosyal devlet anlayışının rafa kalktığı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize 500 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 50 bin iş yerinden oluşan 800 bin bağımsız birimlik, 'ilk evim, ilk iş yerim' projesini sunmuştur. Milletimiz büyük bir teveccüh göstermiştir ve 5 milyonu aşkın başvuru karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız, konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarma talimatı verdi. İnşallah onu da çalışıp milletimizle paylaşacağız." diye konuştu.