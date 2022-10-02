Sosyal konut projesinde arsa sayısı 1 milyona çıkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
25 Ekim´de 5 bin konutun temelinin atılacağını duyuran Bakan Kurum, "13 Eylül'de milletimize müjdeledik. Gençlerimizin, emeklilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin, genç kardeşlerimizin kontenjanlarının olduğu ve rekor başvuru sayısına ulaştığımız projemizi de kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Burada Cumhurbaşkanımız, bir müjdeyi daha milletimizle paylaştı. Alt yapısı hazırlanmış arsa sayısını 1 milyona çıkardı. 1 milyon konut yapılacak arsamızı, alt yapısını, elektriğini, suyunu, yolunu yapmak suretiyle vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bize de vakit kaybetmeden inşallah arsalarımızı illerde belirlemek suretiyle vatandaşımızın gerek kira noktasında gerek konut fiyatlarının düşme noktasındaki bu kararlı adımımızı 81 ilimizde 622 ilçemizde atmış olacağız. 25 Ekim'de de aynı anda 5 bin konutluk temelimizi atıyor olacağız." dedi.
5 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU
Sosyal konut projesinde başvurunun 5 milyonun üzerine çıktığını ifade eden Bakan Kurum, "Konutun dışında yeşil alanlarıyla, parklarıyla, sosyal donatılarıyla 26 bin sosyal donatıyı da içinde yapmış bir kuruluştan bahsediyoruz. 20 yıllık süreçte 1 milyon 170 bin konutu yapmış, vatandaşına teslim etmiş bir kuruluştan bahsediyoruz. Bu iradeyi ortaya koyan da Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün dünyanın durduğu ve sosyal devlet anlayışının rafa kalktığı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize 500 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 50 bin iş yerinden oluşan 800 bin bağımsız birimlik, 'ilk evim, ilk iş yerim' projesini sunmuştur. Milletimiz büyük bir teveccüh göstermiştir ve 5 milyonu aşkın başvuru karşısında Sayın Cumhurbaşkanımız, konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarma talimatı verdi. İnşallah onu da çalışıp milletimizle paylaşacağız." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!