Fiyatlar Türkiye ortalamasının altında

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detaylar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı detaylara göre, 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak.

2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

Sosyal Konut Projesi'de en çok merak edilen detaylardan biri olan fiyatların açıklanması, gözleri emlak fiyatlarına çevirdi.

Öyle ki, açıklanan fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerdeki konutlar haricinde, Konya gibi Anadolu kentlerindeki konutlardan da daha ucuz olması ile dikkat çekiyor.