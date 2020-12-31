Sosyal Hizmetler Memur alımı ne zaman? 2021 Sosyal Hizmetler Memur alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak. Bakanlık konuyla ilgili detayları açıkladı.

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.



SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MEMUR ALIMI 2021 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Giriş sınavına katılma şartları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, değerlendirme yöntemi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, aranacak YDS puanı, son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ve (https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/) ileriki bir tarihte yayınlanacaktır.

İlan olunur. 11302/1-1