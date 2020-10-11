Sosyal hizmet modellerinden reşit olarak ayrılan gençler için "Hayata Hazırlama Rehberi" hazırlandı

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre gençlerin yetişkinliğe hazırlanmasına yardımcı olmak ve bakım sürecinden toplumsal hayata geçişi olabildiğince kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan rehberde, toplumsal hayata geçişte barınma, eğitim, mesleki çalışma ve iş konularında gençlerin alabileceği desteklere ilişkin bilgilere yer verildi.

Gençlerin hayata atılma sürecinde karşılaşacağı durumlar ve bunlara ilişkin açıklayıcı ve yol gösterici bilgilerin de bulunduğu rehberde, bakım hizmeti sonrasında toplumsal hayata hazırlanmanın önemi, bakım sonrası hizmetlere ilişkin bilgiler, bakım sonrası haklar, verilen hizmetler gibi birçok içerik bulunuyor.

Rehberde ayrıca gençlere yönelik acil bir durumda kiminle irtibata geçebilecekleri, meslekler, kariyer ve meslek eğitim imkanları, sosyal ve ekonomik destek hizmetler, istihdam hakkı, harcama planı, kendisiyle ilgili kişisel kayıtlara erişim hakkı, faydalı iletişim bilgileri, kaynaklar ve başvurabilecekleri destek mekanizmalarına ilişkin konular yer alıyor.

- "Gençlerin her daim yanındayız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un değerlendirmelerine de açıklamada yer verildi.

Gençlerin her daim yanında olduklarını belirten Selçuk, "Rehberle amacımız, bir taraftan çocuklarımızın yetişkinliğe tam olarak hazırlanmalarına yardımcı olmak diğer taraftan da bakım sürecinden toplumsal hayata geçişlerini olabildiğince kolaylaştırmaktır. Rehber, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden bakım sonrası rehberlik kapsamında gençlerimizin alabileceği bilgiler konusunda onlara yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.