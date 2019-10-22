22 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerinde yaşayan karıncaların kış hazırlığı başladı.
AA'nın haberine göre arı ve akkarınca olarak da bilinen termitlerle 'sosyal böcek' olarak adlandırılan karıncalar, sonbaharın gelmesiyle toprak altında aylarca sürecek kışlama için hazırlık yapıyor.
Çevredeki besin maddelerini ve soğuktan korunmak için kullanabilecekleri malzemeleri yer altındaki yuvalarına taşıyan karıncalar, sert geçen kış şartlarından etkilenmemek için aralıksız çalışıyor.
Yuvalarına onlarca metre mesafedeki alanlarda gezerek buldukları maddeleri sırtlayan işçi karıncaların hummalı çalışması, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.
Yakın çekim tekniğiyle görüntülenen kış hazırlığı, karıncaların; bitmek bilmeyen enerjisini, esrarengiz fiziğini ve çalışma şekillerini gözler önüne seriyor.
"KARINCALAR MUHTEŞEM SOSYAL BÖCEKLERDİR"
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık, yaptığı açıklamada, karıncaların çok çalışkan hayvanlar olduğunu söyledi.
Karınca kolonisinde, yaşamın üç farklı tabanda sürdüğünü belirten Gözüaçık, "Karıncalar muhteşem sosyal böceklerdir. Her kolonide üç farklı tabandan incelemek gerekir. En tabanda kraliçe karınca vardır, kraliçe koloninin devamlılığını sağlar. Asker karıncalar vardır, bunlar koloniyi korur. Bir de işçi karınca dediğimiz dişi karıncalar vardır, bunlar da yuvanın devamlılığı için sürekli besin toplamaya çıkar" dedi.
Gözüaçık, yuvadaki her bireyin bir görevi olduğunu ve başka görev yapmadığını aktararak, "Taşıdıkları besinleri yuvalarına getirirler, işçi karıncalar aynı zamanda yuvanın temizliğini yaparlar. Herkesin bir uzmanlık alanı vardır, burada kimi tarımla uğraşır, kimi besin getirir, kimi temizlik yapar. Bunlar aynı zamanda doğanın çöplerini toplayan, doğaya katkı sunan hayvanlardır" diye konuştu.
"ŞU AN KIŞA HAZIRLIK YAPIYORLAR"
Kolonilerin, kış boyunca depoladıkları besini kullanarak yaşamını sürdüreceğinin altını çizen Gözüaçık, şunları söyledi:
"Karıncalar hayatlarını devam ettirebilmek için beslenmek, kolonilerini devam ettirebilmek için üremek zorunda. Yuvadaki kolonide oluşan larvaların beslenmesi gerekiyor, bundan dolayı karıncalar sürekli koloninin devamını sürdürebilmek için yuvalarına besinleri taşımak zorundalar. Şu an tüm canlılarda olduğu gibi karıncalar da kışa hazırlık yapıyor. Topladıkları besinleri depoluyorlar, bu besinlerle kışın ihtiyaç duyduklarında koloni içerisinde hayatlarını devam ettiriyorlar."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!