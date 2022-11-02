Çalışan deneyimine 800 bin dolar yatırım

Çalışanların ve insan kaynakları profesyonellerinin çift yönlü etkileşimini ve katılımını amaçlayan yeni nesil çalışan deneyimi platformu olarak faaliyet gösteren Sorwe, köprü yatırım turunu tamamladığını bildirdi.
Halen 10 ülkede, 62 kurumsal şirket ile 100 binden fazla çalışan tarafından kullanılan Sorwe’nin yatırım turuna mevcut yatırımcılardan Startup Wise Guys, TechOne ve Selahattin Zoralioğlu katılırken, yeni yatırımcılar arasında ise APY ve Avrupa merkezli Zaka VC yer aldı.
Yapılan açıklamaya göre, girişim aldığı köprü yatırımla hedef pazarlarında hızlı büyümesini destekleyerek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak Seri A yatırım turuna güçlü bir şekilde hazırlanmayı hedefliyor.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sorwe Kurucu Ortağı ve CEO’su Emrah Ertürk, bir startup için ilk günden itibaren doğru yatırımcılarla bir araya gelmenin oldukça kritik olduğuna dikkat çekti.
Ertürk, "Sorwe olarak iç iletişim, geri bildirim, eğitim ve performans yönetimi başlıkları altında birbirine bağlı bütüncül bir çalışan deneyimi oluşturarak şirket içinde kendiliğinden bağlılığın oluşmasını ve bunun ölçülebilir bir şekilde performansa yansımasını sağlıyoruz. Çalışanlar için daha iyi bir deneyim yaratırken, İK ekiplerinin tüm süreci tek bir platformdan yönetmesini sağlayarak üzerlerindeki iş yüklerini azaltıyoruz. Ayrıca, yöneticilere ekiplerini anlık veri ve öngörülerle daha yakından tanıyarak daha etkin ve performanslı bir şekilde yönetmeleri için yardımcı oluyoruz. İstanbul ve İngiltere’de yer alan ofislerimizde farklı ülkelerden 28 kişilik ekibimizle faaliyetlerimizi sürdürürken, Avrupa ve Körfez ülkeleri pazarlarında da büyümeyi hedefliyoruz" dedi.
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