Şort giydi diye hakarete uğradı!

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Şebnem Tüfekçi adlı genç bir kadın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine şort giydi diye hakaret eden bir şahsın görüntüsünü paylaştı.

Tüfekçi paylaşımında, "Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için sokakta yürürken bir anda ahlaksız olabilirsiniz. babanıza hakaret edilebilir. Bana hakaret eden bu kişinin yüzünü herkes görsün diye paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.