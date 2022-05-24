Soros'tan '3. Dünya Savaşı' çıkışı

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Milyarder finansör George Soros Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceğini, dolayısıyla özgür medeniyeti korumanın en iyi yolunun Batı'nın Başkan Vladimir Putin'in güçlerini yenmesi olduğunu söyledi.

Soros, Putin'in Ukrayna'daki Rus saldırılarıyla tüm amaçlarına ulaşacağına inandığını, şimdi ise işgalin bir hata olduğunu düşündüğünü ve ateşkes görüşmesi yapmaya hazırlandığını söyledi. Soros, "Ancak ateşkes sağlanamaz, çünkü ona güvenilmez. Putin ne kadar zayıfsa, o kadar öngörülemez olur" dedi.

Soros, Avrupa Birliği'nin, Putin'in şu anda Avrupa'nın ihtiyacının yaklaşık %40'ını karşılayan Rus doğalgazını 'gerçekten acıtsa da' kapatabileceğini anlaması gerektiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi ile iligili de konuşan Soros, "Kovid, Rusya ve ekonomiyle ilgili bir dizi hata nedeniyle üçüncü dönem için seçilemeyebilir" diye konuştu.