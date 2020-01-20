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Trabzonspor yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı sahasında 6-0 ile geçerek moral bulurken, bordo-mavililerin gol ayakları Alexander Sörloth ve Anthony Nwakaeme attıkları gollerle maça damga vurdu. Sörloth attığı 3 golle hattrick yaparken, Nwakaeme ise iki şık gole imza atarak, elde edilen farklı galibiyette damga vurdular.
ZİRVEYE YERLEŞTİLER
Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı 41 golün 22'si bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 15 golle, gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. Nwakaeme ise gol sayısını 7'ye gol çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 4 asistle oynarken, Nwakaeme ise 6 asistle takımına katkı veriyor. İki oyuncu attıkları goller ve yaptıkları asistle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular. Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 19 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse- Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu -Giovanni Sio ikilisi yerleşti.
GOL ATTIKLARI MAÇTA YENİLGİ YOK
Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor, maç kaybetmedi. İki oyuncu görev aldıkları 6 maçta birlikte gol atma başarısı gösterdi. Bordo-mavililerin Süper Lig'de elde ettiği 35 puanın 28'ne Sörloth direk katkı yaparken, Nwakaeme ise 18 puana katkıda bulundu.
İki oyuncunun bu sezon forma giydikleri ve attıkları goller
Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 (Sörloth)
Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1 (Sörloth, Nwakaeme)
Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2 (Sörloth)
Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2 (Sörloth, Nwakaeme)
Trabzonspor - Gaziantep: 4-1 (Sörloth)
Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (Sörloth)
MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 0-3 (Sörloth, Nwakaeme)
Trabzonspor - Galatasaray: 1-1 (Sörloth)
Antalyaspor - Trabzonspor: 1-3 (Sörloth, Nwakaeme)
Konyaspor - Trabzonspor: 0-1 (Sörloth)
Trabzonspor - Kayserispor: 6-2 (Sörloth 2, Nwakaeme)
Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0 (Sörloth 3, Nwakaeme 2)
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