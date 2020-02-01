Sörloth'tan arkadaşlarına övgü

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth, Fenerbahçe karşısında da sahanın en iyileri arasındaydı. Norveçli golcü, 1 gol ve 1 asistle fark yarattığı maçın ardından şöyle konuştu:

"Fenerbahçe gibi ligin iyi takımına karşı iyi oynadık, iyi savaştık. Galip gelerek önemli bir 3 puan aldık. Çok iyi oyuncularımız var, bana çok güzel toplar atıyorlar. Onlarla oynadığım için şanslıyım. Crystal Palace ile ilgili bir şey düşünmüyorum. Şu an sadece Trabzonspor'da goller atmayı düşünüyorum."