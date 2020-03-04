Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken takımının ilk golünü atan Sörloth açıklamalarda bulundu. Norveçli yıldız, "İlk hedefim takımın kazanması. Gol ya da asist bir ekstra olabilir tabii ki ama önceliğim takımın kazanması. Kazanan taraf, avantajlı olan taraf biziz. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Bu zafer bize özgüven de kazandırıyor tabii ki. Takım arkadaşlarım ve kendime güvenim var. Saha içinde attıkları pasları, her topu bana yollamalarını siz de görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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