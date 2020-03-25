Sörloth'a yeni talip

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor. Bonservisi Crystal Palace takımında olan ve Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sörloth için sezon sonunda girişimler olacağı belirtildi.

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