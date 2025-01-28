Sorgun Gençlik Derneği'ne Avrupa Komisyonu'ndan destek

Yozgat'ta, Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), golf sporunu ilde tanıtmak için çalışma başlattı. Dernek Başkanı Halil Uğuz, bu amaçla hazırladıkları projenin Avrupa Komisyonu tarafından kabul gördüğünü ve desteklendiğini söyledi.

"Yozgat nere, golf nere?" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Uğuz, "Golf sporunu Yozgat'a getiriyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Ladies Woods EU Golf Contest (LWG) projesi kapsamında İtalya'da düzenlenecek golf eğitim kursuna katılmak isteyen gençler, Europass formatında hazırladıkları özgeçmiş ile derneğimize başvuruda bulunabilirler. Proje 18-40 yaş aralığında, 15 Avrupa ülkesinden 200'den fazla kadının plaj golfü (beachgolf) ve WeGolf disiplinlerinde eğitim ve mesleki gelişim sağlayacağı 2 aşamalı bir etkinliği öngörmektedir. Her ülkeden ilk aşama için 5, ikinci aşama için ise 10 olmak üzere toplam 15 aday seçilecek. İlk aşama 21-28 Şubat 2025 tarihinde, ikinci aşama da 5-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak" diye konuştu.

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Uğuz, her ülkeden 5 kadın katılımcının, İtalya'nın Pescara kentine 7 günlük yoğun bir kurs için seyahat edeceğini, seyahat masraflarının, tam pansiyon konaklama, golf eğitim kursu ve ekipman seti giderlerinin Avrupa Komisyonu tarafından karşılanacağını belirtti.

Kursu tamamlayan 5 adayın ülkelerine döndükten sonra edindikleri bilgi ve proje rehberliği ile 10 ek aday seçerek eğitim vereceğini anlatan Uğuz, "Seçilen bu adaylar, mart ve nisan aylarında her ay 2 kez düzenlenecek açık günler (OpenDays) adı verilen 1 günlük eğlence amaçlı mini etkinliklerin organizasyonunda yer alacaklar" dedi.