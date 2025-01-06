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        Haberler Gündem Güncel Sorgun'da gassallara 2 gün ücretsiz ulaşım | Son dakika haberleri

        Sorgun Belediyesi, gassallara 2 gün toplu ulaşımı ücretsiz yaptı

        Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, son günlerde dizi ile gündeme gelen gassallara, toplu taşıma araçlarında 2 günlük ücretsiz faydalanma hakkı tanıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:52
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        Sorgun'da gassallara 2 gün ücretsiz ulaşım
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        Yozgat'ın Sorgun Belediyesi, cenaze hizmetlerinde görev alan tüm gassallara, 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkı tanıyacağını duyurdu.

        Belediye, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Gassal dizisinin fenomen haline gelmesiyle birlikte, biz de gassal olan vatandaşlarımıza özel bir jest yapmak istedik. 2 gün süreyle toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz seyahat hakkı sadece 'Gassal' olan vatandaşlarımıza özel" ifadeleri yer aldı.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, başlatılan kampanya ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gassallarımız, toplumumuzun önemli bir parçasıdır ve gösterdikleri özverili çalışmalarla takdiri hak ediyorlar. Onların zorlu işlerini daha kolay hale getirmek ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları biraz olsun hafifletmek amacıyla, bu jesti gerçekleştirdik. Belediye olarak, gassallarımıza verdiğimiz desteği, toplumumuzda dayanışmayı artırmak adına önemli bir adım olarak görüyoruz. 2 gün boyunca toplu taşıma araçlarımızda ücretsiz seyahat imkânı sunarak, onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

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