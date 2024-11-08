Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sorgun'da "Çocuklar Fidanıyla Büyüsün" projesi | Son dakika haberleri

        Sorgun'da birlikte büyüyecekleri fidanları toprakla buluşturdu

        Yozgat'ta "Çocuklar Fidanıyla Büyüsün" projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da çocuklar fidanıyla büyüyecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yozgat'ın Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sorgun Orman İşletme Şefliği işbirliğiyle "Çocuklar Fidanıyla Büyüsün" projesi kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, fidanların ilçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve ortaokulların bahçesine dikildiğini söyledi. İlçede 1170 ilkokul birinci sınıf öğrencisinin eğitim gördüğünü dile getiren Öcal, şöyle konuştu:

        "Sorgun Orman İşletme Şefliği 1170 adet çam fidanı tedarik etti. Bu fidanlar 5-8 Kasım arasında hem ilçe merkezi hem de köylerimizdeki tüm okulların bahçelerine dikildi. Bu etkinlikte Orman İşletme Şefliğinde görevli arkadaşlar ile öğretmenlerimiz de öğrencilerimize yardım etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #yozgat haberleri
        #sorgun ilçesi
        #çocuklar fidanıyla büyüsün
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        Habertürk Anasayfa