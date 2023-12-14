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        Haberler Gündem SORGULAMA SAYFASI | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vize sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlendi. Yüz yüze gerçekleştirilen sınavların geride kalmasının ardından "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. AÖF ara sınav sonuçları sorgulama işlemi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:26
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınavda ter döken binlerce öğrenci değerlendirmelerin sona ermesinin ardından sınav sonuçlarını öğrenebilecek. İşte, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarına ilişkin detaylar...

        • 2

          AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfası üzerinden açıklanıyor. Bu kapsamda AÖF vize sonuçlarının aralık ayının son haftası içinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

          AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        • 4

          AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

          Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder. Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.

        • 5

          Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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