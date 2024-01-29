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        Haberler Gündem SORGULAMA SAYFASI | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF sınav sonuçları bekleniyor! 2024 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasıyla üniversiteden yapılacak 'AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı' duyurusu bekleniyor. Tüm öğrencilerin gözü kulağı "2024 AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, konu hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:04
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde tamamlandı. Finallerin geride kalmasıyla AÖF sınav sonuçları araştırılması sıklaştı. Peki, 2024 AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

          Final sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Net tarihin belli olması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

        • 4

          AÖF’TE TELAFİ VE BÜTÜNLEME SINAVI YAPILMAYACAK!

          Anadolu Üniversitesi senato kararına göre AÖF’te bütünleme veya telafi sınavı bulunmuyor. AÖF güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler, bahar döneminin sona ermesinin ardından başarısız derslerini yaz okulu sınavlarına katılarak verebilirler. 2023-2024 eğitim öğretim yılında AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos’ta yapılacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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