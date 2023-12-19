ÖGG sınav soruları ve cevapları açıklandı! 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı egm.gov.tr adresi üzerinden son dakika açıklandı. İşte, 2023 ÖGG sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF sorgulama ekranı ile ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi...
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ÖGG 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Sınavı 17 Aralık Pazar günü tamamlandı. Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları kitapçığı erişime açıldı. Soru ve cevap anahtarının açıklanmasının ardından adayların gözleri "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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103. DÖNEM ÖGG SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları cevap anahtarı 19 Aralık 2023 Salı günü erişime sunuldu.
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ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları EGM tarafından 5 Ocak 2023'te açıklanacak.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
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Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.