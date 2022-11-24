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SON DAKİKA: KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama 2022: ÖSYM sonuç sorgulama ile KPSS ortaöğretim (lise) sonuçları açıklandı!

KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı!

KPSS sonuçları için geri sayım sona erdi. 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyuruldu. İşte ÖSYM ile KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 24.11.2022 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS ortaöğretim sonuçları son dakika duyurusu ile açıklandı. 6 Kasım tarihinde gerçekleştirilen sınav için sonuç sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte "ÖSYM ile KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtı...

  • KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

     

  • Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

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  • KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

    2022 yılı KPSS puanının 2 yıllık geçerlilik süresi bulunuyor.

  • DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

    Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

     

     

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