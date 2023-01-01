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SORGULA | AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 1. dönem Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler MEB'de! 2022 1. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 9 -20 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen 1. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları geride kaldı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek 'Son dakika Açık Lise sınav sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrilmiş durumda. İşte, AÖL sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş: 01.01.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise sınavları 9 Aralık Cuma günü başladı ve 20 Aralık Salı gününe kadar devam etti. Sınavların sona ermesinin ardından gözler AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Öğrenciler Açık Lise sınavlarının açıklanmasını bekliyor.  İşte, MEB 2022 AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

  • AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir zaman paylaşımı gelmedi ancak önceki dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL sonuçlarının Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

  • 1. DÖNEM AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ?

    Çevrim içi olarak gerçekleştirilen sınavlarda kopya girişimi direkt olarak tespit ediliyor. Bu durumda adayın sınavı da geçersiz sayılıyor.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kopya çekenler tespit edildi. Bunun üzerine kopya çektiği belirlenen öğrencilerin sınavı iptal edildi. Bakanlık, sınavın uygulandığı sistem üzerinden her öğrencinin hareketini görüntülüyor. 

  • Bunun yanı sıra öğrencinin sınav esnasında, bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor.

    Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor.

  • AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılan AÖL sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden açıklanacak. 

    AÖL sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

    AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AÖL 2.DÖNEM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

    Açık Öğretim Kurumları sınavları, toplam yılda 3 kez Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenliyor. Henüz Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Lise sınav tarihleri açıklanmadı.

    2022-2023 MEB çalışma takviminin açıklanmasının ardından sınav tarihleri ilan edilecek. 1. dönem sınavlarında olduğu gibi ikinci dönem sınavlarının da çevrim içi olarak internet üzerinden uygulanması bekleniyor.

  • AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

    AÖL sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

    2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

  • 3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

    4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

    5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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