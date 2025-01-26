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        Haberler Magazin Şoray Uzun: Para hırsınız batsın - Magazin haberleri

        Şoray Uzun: Para hırsınız batsın

        Şoray Uzun, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu'daki yangın faciasının ardından bazı fırsatçıların yangın tüplerinin fiyatını 414 TL'den 735 TL'ye yükseltmesine tepki gösterdi; "Sizin kârınız batsın. Para hırsınız batsın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 10:50 Güncelleme: 26.01.2025 - 10:50
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        "Para hırsınız batsın"
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        78 vatandaşımızı kaybettiğimiz Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketi sonrasında yangın söndürme teçhizatlarına olan talep artış göstermesi bazı fırsatçıları da harekete geçirdi.

        Oyuncu Şoray Uzun, 19 Ocak'ta 414 TL olan bir yangın tüpünün fiyatının, 21 Ocak'ta 735 TL'ye yükseltilmesine tepki gösterdi.

        "SİZİN KÂRINIZ BATSIN"

        Şoray Uzun; "Bu gerçek değildir diye düşündüm, gerçekmiş. Sizin kârınız batsın. Para hırsınız batsın" sözleriyle sitem etti.

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        #şoray uzun
        #yangın tüpü

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