'Game of Thrones' dizisindeki 'Sansa Stark' karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, 2019 yılında Joe Jonas ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında kızlarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, evliliklerinin ikinci yılını kutluyor.
İKİ YIL SONRA İLK KEZ PAYLAŞTI
Instagram'da 15 milyon takipçisi bulunan 25 yaşındaki Turner, siyah-beyaz düğün fotoğraflarını ilk kez paylaşarak, kural bozdu. Takipçileri ünlü oyuncuya, Jonas ile birlikte nice yıllar geçirmeleri dileklerini iletti.
ÖNCE LAS VEGAS, SONRA FRANSA
Turner ile Jonas, önce Las Vegas'ta arkadaşlarının şahitliğinde süpriz bir törenle hayatlarını birleştirmişti. İkili, daha sonra Fransa'da bir düğün yapmıştı.
Nikah sırasında klasik bir gelinlik giyen Sophie Turner, gecenin devamında ise rahat bir elbise giymeyi tercih etmişti.
SİTEM ETMİŞTİ
Hamilelik döneminde de pek fotoğraf paylaşmayan ve doğumdan sonra da kızının yüzünü hiç göstermeyen Sophie Turner, bebeğinin fotoğraflarını çeken basın mensuplarına sitem etmişti.
"İSTEMİYORUM!"
İngiliz oyuncu, konuyla ilgili bir video yayınlamış ancak daha sonra silmişti.
Sophie Turner, paylaşımında, "Şimdi uyandım. Sanırım dün bir grup paparazzi kızımın fotoğrafını çekmeyi başarmış. Kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıyorum ve paparazzilerden ne pahasına olursa olsun kaçıyoruz, çünkü fotoğraflarının yayınlanmasını kesinlikle istemiyorum!" ifadelerini kullanmıştı.
"İZİM ALMIYORSUNUZ"
"O benim kızım... Bu hayatta fotoğrafının çekilmesini istemedi" diyen Turner, daha sonra küfürlü ifadelerle kızgınlığını dile getirmişti.
Ünlü yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:
Yetişkin adamların izinsiz şekilde bir bebeğin fotoğraflarını çekmesi korkunç... Midem bulanıyor, iğreniyorum ve saygıyla herkesten bizi takip etmeyi, kızımızın fotoğraflarını çekmeyi ve özellikle de onları basmayı bırakmalarını istiyorum. Bu çok iğrenç ve izin almıyorsunuz.
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