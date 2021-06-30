GAME OF THRONES İLE ŞÖHRETE KAVUŞTU

Öte yandan Sophie Turner, oyunculuk kariyerine üç yaşında başlamıştı.

HBO'nun fantastik dizisi 'Game of Thrones' dizisinde soylu bir aileden gelen duygusal ve hayalperest genç kız 'Sansa Stark' karakterini canlandırmıştı.

Karakteri'nin tipik özellikleri olan kızıl saç ve mavi gözlere sahip olmasından dolayı drama öğretmeni bu rol için onu teşvik etmişti.

Ayrıca, televizyon dizisi olarak bu onun ilk deneyimi olmuştu.