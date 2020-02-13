E! News ve Us Weekly'nin duyurduğu habere göre; 23 yaşındaki yıldız, Las Vegas’ta gizlice evlendiği, Fransa'daki Martinet Şatosu’nda ise şatafatlı bir düğünle mutluluğunu kutladığı şarkıcı Joe Jonas (29) ile olan evliliğinden ilk bebeğini bekliyor.