        Haberler Gündem Güncel Sopalı saldırgan yakalandı | Son dakika haberleri

        Sopalı saldırgan yakalandı

        Şişli'de tartıştığı kadını üzerine sopayla yürüyerek tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 22:49 Güncelleme: 09.08.2025 - 23:00
        Sopalı saldırgan yakalandı
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teşvikiye Mahallesi Vali Konağı Caddesinde araçtan inen bir kişinin tartıştığı kadını sopayla üzerine yürüyerek tehdit ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen şüpheli M.G.E, polis ekiplerince gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan ve Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesilen M.G.Enin, "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

