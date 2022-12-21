Hayatını kaybetti

55 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat haberini yakın arkadaşı Octavia Spencer duyurdu. Spencer, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide üzüntüsünü dile getirdi. Octavia Spencer, "Arkadaşım vefat etti. Dünya bir yaratıcı meleğini daha kaybetti. Hayranları onu özleyecek... Düşüncelerim ve dualarım onun sevdikleri, arkadaşları ve hayranlarıyla..." dedi.

"O ÇOK ÖZLENECEK"

'General Hospitals' dizisinin başyapımcısı Frank Valentini de, "Onu sadece bir oyuncu olarak değil, bir arkadaş olarak da gerçekten sevdim. Hemşire istasyonunun merkezindeki ışıklar şimdi biraz daha sönük olacak ama onun ruhu ve ışığı hem dizide hem de setimizde yaşayacak. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. O çok özlenecek" mesajını yayınladı.