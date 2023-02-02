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Haberler İş-Yaşam Sony Group Başkanı Yoshida Kenichiro görevinden ayrılıyor

Sony Group Başkanı Yoşida Keniçiro görevinden ayrılıyor

Japon şirketten yapılan açıklamaya göre Sony Group Başkanı Yoşida Keniçiro görevini bırakacak. 58 yaşındaki Totoki Hiroki, yeni mali yılın başında, yani 1 Nisan'da Sony Başkanı olarak göreve başlayacak

Giriş: 02.02.2023 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Sony Group Başkanı Yoshida Kenichiro görevinden ayrılıyor
AA

Sony Group Başkanı Yoşida Keniçiro'nun görevinden ayrılacağı bildirildi.

Japon şirketten yapılan açıklamaya göre Sony Başkanı 63 yaşındaki Yoşida Keniçiro görevini bırakacak.

Sony Başkanlığına, yeni mali yılın başlayacağı 1 Nisan itibarıyla Sony Baş Finans Direktörü (CFO) 58 yaşındaki Totoki Hiroki getirilecek. Totoki, aynı zamanda CFO görevini de sürdürecek.

Söz konusu başkan değişikliği Japon firmada son 5 yıldır ilk kez yaşanacak.

Yeni atama kararıyla Sony'nin, halihazırdaki elektronik, oyun ve film sektörlerinin yanı sıra elektrikli araç sektöründe büyümeyi hedefleyeceği kaydedildi.

Sony, Eylül 2022'de Honda Motor ile yeni bir firma kurmuştu.

Sony'nin sensör ve eğlence, Honda'nın otomobil üretimindeki tecrübesiyle imal edilecek yeni nesil elektrikli aracın 2026 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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