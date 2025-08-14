Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sonuncusu gösterime hazır

        'Kardeş Takımı'nın sonuncusu gösterime hazır

        Büyük ilgi gören seri filmlerden 'Kardeş Takımı'nın sonuncunun çekimleri tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 10:44 Güncelleme: 14.08.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sonuncusu gösterime hazır
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çocukların ve ailelerin büyük ilgiyle takip ettiği sinema filme ‘Kardeş Takımı’ serisi, yepyeni bir macerayla beyaz perdeye dönüyor. TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımcılığında hayata geçirilen serinin üçüncü ve son filmi, izleyicileri hem tanıdık kahramanlarla buluşturacak hem de yeni sürprizlerle şaşırtacak.

        Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu, Elif Dede’nin kaleme aldığı ‘Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk’un çekimleri tamamlandı. Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar, serinin üçüncü ve son filmi için bir kez daha bir araya geldi.

        Son set gününde ise duygusal anlar yaşandı. Oyuncular, son film olmasının hüznünü paylaşırken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ekip, hem vedalaşmanın burukluğunu hem de yıllardır süren bu yolculuğun mutluluğunu birlikte yaşadı.

        Takım ruhu, cesaret ve bağlılık gibi değerleri merkeze alan ‘Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk’, sevimli bir ajan ailesinin sürükleyici hikayesini sinema salonlarına taşıyacak. Bol kahkaha, aksiyon ve unutulmaz sahnelerle dolu final filmi, Kardeş Takımı hayranlarına büyülü bir dünyanın kapısını aralayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kardeş Takımı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yılın 3. Enflasyon Raporu açıklanıyor
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Trump yanıt arıyor: "Putin'de ne değişti?"
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Trump "acil durum" ilan etti: Ulusal Muhafızlar konuşlanıyor
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Habertürk Anasayfa