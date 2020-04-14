Sonuçlar 23 Nisan'da açıklanacak

14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması'nın sonuçları 23 Nisan saat 18'de açıklanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve İBB TV sosyal medya hesaplarından canlı yayında, 25 finalist arasından kazananları duyuracak. Müzikle ilgilenen çocukların yaratıcılığını geliştirmek ve beste yapmalarına teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, 7-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-15 yaş olmak üzere üç farklı kategori bulunuyor. Keman virtüözü Cihat Aşkın, besteci Turgay Erdener, çellist Ozan Evrim Tunca, kemençe sanatçısı Derya Türkan, piyanist ve orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, besteci Çiğdem Erden'den oluşan jüri üyeleri, çok sayıda başvurunun arasından belirlenen 25 finalist içinden eleme yaparak, birincileri seçecek.
Yarışmaya, İstanbul'un yanı sıra Muş, Balıkesir, Çorum, Samsun, Nevşehir, Mersin gibi birçok ilimizden katılım olurken, Avusturya ve Suudi Arabistan'da yaşayan Türkiye vatandaşı çocuklarımızda besteleriyle başvurdu.
Ulusal Çocuk Besteciler Yarışması Finalistler;
7-9 Yaş Kategorisi
Yağmur Çelik, Bartu Selçuk, Zana İbrahim Külen ,Duru İrlan ,Yusuf Çınar Alıcıoğlu, Nesibe Sultan Çiftci, Giray Karagülle
10-12 Yaş Kategorisi
İdil Naz Alıcı, Deniz Ozan Çelik, Kaya Ercan, Kıvanç Arda Şabi, Deniz Akçam, Lara Akatay, Sonat Uğun, Raci Çınar Ceber,Kaya Dadalı, Pelin Ozturk, Emre Salalı
13-15 Yaş Kategorisi
Ufuk Şengüler, Naz Atıcı, Koray Şahin, Alp Torfilli, Ezgi Yağcı, Özüm Asya Yar
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