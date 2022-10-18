Uzadıkça uzuyor! "Nereye gideceğini kestiremiyoruz"

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'ndeki Sonsuzluk Merdiveni'nde devam eden kazılar tüm hızıyla sürüyor.
Kazılarda bugüne kadar yaklaşık yarım kilometrelik alan ortaya çıkartıldı. Ayrıca 450 basamak ve merdiven uzantısı düzlük olan bulundu. Merdivenli yapı üzerinde çeşitli mezar odaları gün yüzüne çıktı.
NEREDE SON BULACAĞI MERAK EDİLİYOR
İHA'nın haberine göre Perre Antik Kenti'nin yerleşim yeri kısmından başlayan merdivenli yapı, dağın üzerine kadar uzadı. Buradan kuzeybatı yönüne ilerleyen merdivenli yapının sonu gelmedi. Yapılan kazılar devam ettikçe, merdivenin nerede son bulacağı ve sonunda ne tür bir yapıyla karşılaşılacağı merak ediliyor.
"HALA KESTİREMİYORUZ"
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, merdivenin nereye kadar uzayacağını kestiremediklerini belirterek, "2009 yılında yapmış olduğumuz kazılarda merdivenli basamağın yaklaşık 50 metresini ortaya çıkartmıştık. 2019 yılında tekrar bu merdivenli kısımda kazılara başladık. 2022 yılına geldiğimizde ise yaklaşık 500 metrelik basamak açığa çıkarttık ve 450 basamak ortaya çıktı. Tabii bu merdivenin belli kısımları birer metre, belli kısımları düz şekilde gidiyor. Bu mezarlık alanda ise yine önemli kişilere ait oda mezarları ve çeşitli buluntular ortaya çıktı. Sonsuzluk Merdiveni dediğimiz alanda merdivenin nereye gideceğini hala kestiremiyoruz" dedi.
"BU KADAR BEKLEMİYORDUM"
Perre Antik Kenti ikinci kez görmeye gelen Turist Gamze Ballı, "Daha önce de gelmiştim ama her seferinde yeni yerleri görüyorsunuz. Çok etkileyici, çok güzel. Yeni çalışmalar çok güzel. Daha fazla gün yüzüne çıksa çok daha etkileyici olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Ankara’dan gelen Turist Ayşin Cebeci ise çok etkilendiğini kaydederek, "Perre Antik Kenti'nden çok etkilendim. Bu kadar beklemiyordum. Turda yoktu ama zamanımız olduğu için geldik. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.
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