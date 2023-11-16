Sonsuza kadar hatırlamaya değer olan muhteşem anlar
Hayattaki bazı anlar o kadar kıymetlidir ki üzerinden kaç sene geçerse geçsin; tüm detayları hatırlarız ve her duyguyu yeniden hissederiz. Ancak sadece bazılarımız onu ölümsüzleştirecek kadar şanslı olabilir.
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"Oğlum ilk kez bir uğur böceği buldu!"
- 2
"Kızım dün ilk kez ayağa kalktı."
- 3
"Bu, büyükannem ve büyükbabamın kızımla ilk kez tanışması."
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- 4
"Bebek ilk kez kedi yavrusu görüyor."
- 5
"Kızımın okuldaki ilk günü. Sonsuza kadar bu günü bekliyordu."
- 6
"Eşimi ilk kez geçen Cumartesi düğünümüzde gördükten sonra kendimi kaybettim."
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- 7
"Bugün ilk defa kendi çıkardığım çocuk kitabımı sağ elimle tuttum."
- 8
"96 yaşındaki büyükannem ilk kez VR oynuyor."
- 9
"Kardeşini ilk kez kucağına alan kız kardeş."
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- 10
"Oğlum ve kocam arka bahçemizde 'kamp yapıyor'. Luke ilk kez çadırda uyudu."
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“İlk kez kar gördüm.”
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"Annem bugün ilk kez hayalindeki kedi yavrusuyla tanışıyor!"
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"Oğlum ilk kez karla temas ediyor."
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"Arkadaşımın kızı ve onun Sevgililer günü hediyesi."
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"Kızım dün ilk kez yağmurda oynadı."
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"Arkadaşım bu fotoğrafı Facebook'ta paylaştı. Çin'deki bu çocuklar daha önce hiç kızıl saç görmediler ve ona dokunmak istediler."
Kaynak: Reddit