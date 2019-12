Songül Öden'in Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nda çalışırken karşılaştığı hikâyelerden meydana getirdiği 'Lâl Hayal' adlı tiyatro oyunu bu sezonda devam ediyor

Songül Öden'in 7 kadını canlandırdığı 'Lâl Hayal' adlı oyun, be sezon da seyirciyle buluşmaya devam ediyor. 'Lal Hayal', BKM Mutfak organizasyonuyla 22 Aralık'ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Sahnesi'nde sahnelenecek.

Songül Öden'in 7 yıl boyunca çalıştığı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun kadına şiddet, mülteciler ve mevsimlik tarım işçisi çocuklarla ilgili faaliyetlerinde sahada yaptığı çalışmalarda karşılaştığı hikâyelerden oluşturduğu 'Lâl Hayal'i Sevilay Saral'ın yazarken oyunun yönetmenliğini Aysel Yıldırım ile Ezel Akay üstlendi. Sanat yönetmenliğini Naz Erayda yaptığı 'Lâl Hayal'in müzikleri ise Kardeş Türküler grubunun perküsyon sanatçısı Diler Özer imzası taşıyor. Oyunun dans performansları Gizem Erdem koreografisiyle, Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı yönetimindeki Dansfabrika ekibi tarafından sergileniyor. Oyunun uygulayıcı yapımcılığı Cansın Şenel'e ait.

Songül Öden, seyircilerden büyük ilgi gören 'Lâl Hayal' için duygularını şöyle dile getirdi; "Yaklaşık 7 yıldır Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'yla çalışıyorum. Benim konum kadına şiddet, mülteciler ve mevsimlik tarım işçisi çocuklar. Önceleri sahadan döndükten sonra çok etkileniyordum, çok ağlıyordum ve ben bu cebimde biriktirdiğim hikâyeleri seyirciyle paylaşmak istedim."

Songül Öden'in 'Lâl Hayal'de canlandırdığı 7 kadın;

Zümrüt: 65 Yaşında tam bir Nişantaşı hanımefendisi olan Zümrüt Hanım 'Siz kimlerden siniz?' diye karşılar hayatına giren herkesi.

Safo: Bir göç hikâyesinin mağdur başrol oyuncusudur. Alamancı Hip Hop sevdalısı 16 yaşındaki Safo.

Elmas: Anne olacak yaşında babaanne olmuştur.

Firuze: Genç yaşında kucağında bebesiyle kocasının sorumsuz vefasızlığında onun deyimiyle 'Azot gazı gibi açıkta kalmıştır.' Erkekleşmek zorunda kalmış bütün yalnız anneler gibi, onun da babalar gününü kutlar, şimdilerde genç kız olmuş bebesi...

İnci: 50 yaşlarında olan jinekolog İnci her şeyiyle beyaz yakalıdır, boğazına kadar batmış siyahlığı fark etmenden.

Yeşim: Nüfus cüzdanında 21 yaşında yazan Yeşim'in, ama o her kararı annesinin verdiği 12 yaşın hapsedilmiş kentli bir kızdır.

Mercan: Bir tragedya kahramanıdır Mercan Nine. 5 yaşındaki Lal Hayal'in (torunu) gözleri önünde oğlu gelinini vurmuştur sudan sebeplerle. O görmüş ama kayırmıştır evladını. Ve kalan ömrünü konuşmayı unutacak kadar dua ederek, gelininden af dileyerek geçirmiştir yakaran avuçlarıyla.