Songül Karlı'nın son pozu "Yok artık" dedirtti! Ünlü türkücüye yorum yağdı!

Instagram hesabında 466 bin takipçisi olan Songül Karlı'nın göğsünü tuttuğu pozu akıllara estetikle ilgili şu sözleri getirdi: "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi"