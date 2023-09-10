"PİŞMANIM"

Sık sık operasyon geçiren Songül Karlı, göğüs estetiğiyle ilgili ise: "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.