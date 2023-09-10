Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Songül Karlı "Yok artık" dedirtti! Ünlü türkücüyü görenler gözlerini alamadı!

        Songül Karlı beyazlar içinde! Ünlü türkücüyü görenler gözlerini alamadı!

        Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettiren ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran Songül Karlı, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden beyaz elbisesiyle çekildiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde yer alan ve 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü türkücü Songül Karlı son yayınladığı pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

        • 2

          Geçtiğimiz aylarda kollarını ve dudaklarını estetikten geçiren Songül Karlı, konuyla ilgili: "Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa" ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          Fotoğraflarına yaptığı fotoşoplarla dikkat çeken Songül Karlı'ya bazı sosyal medya kullanıcılarından: "Fotoşop yapma lütfen", "Kendi doğal güzelliğini gizleme", "Doğal haliniz daha güzeldi" gibi yorumlar geldi.

        • 4

          "PİŞMANIM"

          Sık sık operasyon geçiren Songül Karlı, göğüs estetiğiyle ilgili ise: "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.

        • 5

          İşte Songül Karlı'nın son paylaşımı...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Habertürk Anasayfa