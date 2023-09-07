Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Songül Karlı yeni pozunu paylaştı! Ünlü türkücü beğeni yağmuruna tutuldu!

        Songül Karlı yeni pozunu paylaştı! Ünlü türkücü beğeni yağmuruna tutuldu!

        Televizyon ekranlarının sevilen simalarından biri olan Songül Karlı, sosyal medya hesabında yayınladığı pozları ve yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Güzel isim son olarak kuaföründe çekildiği gönderisini sevenlerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 16:42 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez son pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin kuaföründen yayınladığı pozları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

        • 2

          Son olarak Gelinim Mutfakta adlı yarışma programıyla ekranlara çıkan Songül Karlı, şimdilerde yeni programıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel ismin sevenleri programın yayınlanacağı tarihi heyecanla bekliyor.

        • 3

          Songül Karlı sosyal medya hesabında yeni gönderilerini yayınlamaya devam ediyor. Karlı bu sefer kuaföründen yayınladığı pozunun altına: "Yine mekandayız" notunu düştü. Ünlü ismin gönderisine sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

        • 4

          Songül Karlı'nın gönderisinin altına takipçilerinden: "Arabeskin kraliçesi", "Her halin mi güzel olur?", "Sen teksin başka kimse yok", "Saf bir güzellik, duru bir ses her şeyin harika" gibi yorumlar geldi.

        • 5

          İşte Songül Karlı'nın son pozu...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        Tam 43 yaşında! Sırrı ortaya çıktı!
        Tam 43 yaşında! Sırrı ortaya çıktı!
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Biri hamile 3 ölü! Derede can pazarı!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Habertürk Anasayfa