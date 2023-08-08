Songül Karlı sınır tanımıyor! Ünlü türkücünün son pozu sosyal medyada gündem oldu!
Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren türkücü ve sunucu Songül Karlı, sosyal medyada yayınladığı son pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isme takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. İşte Songül Karlı'nın son pozu...
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Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı Songül Karlı yaptırdığı estetik operasyonlarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü türkücü sosyal medya hesabında yayınladığı cesur pozlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.
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Sosyal medya kullanıcıların mercek altına aldığı ve Songül Karlı, sık sık estetik operasyon geçirmesiyle ilgili: "Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa." ifadelerini kullanmıştı.
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GÖĞÜS OPERASYONUNDAN PİŞMAN!
Songül Karlı daha önce yaptırdığı göğüsleriyle ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Karlı "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.
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Songül Karlı son olarak 457 bin takipçili Instagram hesabından "İyiyiz iyi" notuyla yeni gönderisini yayınladı. 49 yaşındaki ünlü türkücüyü görenler yapılan estetik dokunuşlar ve fotoşop sebebiyle tanımakta güçlük çekti.
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İşte Songül Karlı'nın son pozu...
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