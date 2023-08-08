Songül Karlı sınır tanımıyor! Ünlü türkücünün son pozu sosyal medyada gündem oldu!

GÖĞÜS OPERASYONUNDAN PİŞMAN!

Songül Karlı daha önce yaptırdığı göğüsleriyle ilgili açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Karlı "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" demişti.