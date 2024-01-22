Songül Karlı parıltılı elbisesiyle pozunu yayınladı! Ünlü türkücüye beğeni yağdı!

Türkiye'nin sevilen türkücü ve sunucularından biri olan Songül Karlı, açıklamaları ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminin mercek altına aldığı isimler arasında yer alıyor. Ünlü isim son olarak parıltılı elbisesiyle verdiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.