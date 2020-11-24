Songül Karlı o mesajı ifşa etti

Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bikinili fotoğrafıyla ilgili şunları söylemişti:

O fotoğrafı bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor.