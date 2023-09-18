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        Haberler Magazin Songül Karlı'dan yeni poz! Ünlü sunucu beğeni yağmuruna tutuldu!

        Songül Karlı'dan yeni poz! Ünlü sunucu beğeni yağmuruna tutuldu!

        Sosyal medya platformu Instagram'da 458 bin takipçisi olan Songül Karlı, paylaştığı pozlara bir yenisini daha ekledi. Sık sık imajında değişiklik yapan Karlı, son halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin bu paylaşımı da Instagram'da hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:37
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        • 1

          Instagram'ı aktif kullananlar arasında yer alan Songül Karlı, sosyal medya platformunda yayınladığı pozlara bir yenisini daha ekledi. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı'nın son pozu hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

        • 2

          Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Songül Karlı, sevenleri tarafından Hadise'ye ve Seda Sayan'a benzetiliyor. Ünlü güzel sosyal medya hesabından sık sık pozlarını yayınlıyor.

        • 3

          Daha önce 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren ünlü sunucu ve şarkıcı, son olarak dudak ve kol operasyonları yaptırmıştı. Sevilen isim son olarak kuaföründe çekildiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

        • 4

          Songül Karlı'nın verdiği poza sevenlerinden 4 bine yakın beğeni ve 100'ün üzerinde yorum geldi. Ünlü güzele takipçileri: "Bu ne güzellik", "Sultanım", "Türkiye'nin kraliçesi" gibi yorumlar yaptı.

        • 5

          İşte Songül Karlı'nın son pozu...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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