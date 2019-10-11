"BU MESAJLAR BENİ ÇOK ÜZDÜ"



Yeni imajına 24 saat dayanabildiğini söyleyen şarkıcı, "Siyah saçlarım 24 saat kalabildi. Oğlum yeni halimi beğenmediği için eski halime dönüş yaptım. Ayrıca yeni imajım hakkında çok olumsuz mesajlar aldım. Bu olumsuz mesajlar da beni çok üzdü" diye konuşarak üzüntüsünü dile getirdi.