'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi Payaslı'nın izini bulan kişi sağ kolu Yaver çıkarken yerlerinin öğrenilmesi Songül'ü telaşlandırdı. Aylin'i Araz ve çetesinin elinden kurtaran kahraman Mert oldu. Mert, Aylin'in okulda kalmasına izin vermedi ve onu kendi evine getirdi. Melek ve Zülfikar ise sonunda birbirlerine duygularını açıkladı. Beş gencin dosyasının çalındığını anlayan okul müdürü, sınıflarda arama yaptı. Sevda, Araz'ı kurtarabilmek için dosyaları gizlice Gizem'in çantasına koydu. Genç kız haksız yere suçlanırken onu okuldan atılmaktan kurtaran Sadi Payaslı oldu. Sadi Payaslı okulda bir veli toplantısı yapılmasına karar verdi. Bu veli toplantısında Derya'yı büyük bir sürpriz bekliyordu. Mert'in velisi olarak Karabayır Lisesi'ne gelen Derya, sınıfta eski aşkı Emin'i yani Sadi Payaslı'yı görünce şoke oldu. İkili yıllar sonra karşılaşacak mıydı?

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 4. Bölüm 1. Tanıtımı;



Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.