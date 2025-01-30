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        Haberler Magazin Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu: Bebeğinin ismi... - Magazin haberleri

        Soner Sarıkabadayı: Canım oğlum ailemize hoş geldin

        2020 yılında Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı ikinci kez babalık heyecanı yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:30
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          Soner Sarıkabadayı, "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile 2020 yılında evlenmişti.

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          İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çift, birkaç ay önce ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.

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          Bir erkek çocuğu daha olan Soner Sarıkabadayı, hastaneden yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun" notunu düştü. Ünlü şarkıcı, oğlunun adını da "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle açıkladı.

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          Çifte, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları geldi.

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