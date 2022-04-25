İki klip birden

"Seninle Öğrendim"in klipleri Burak Yıldırım ve Soner Arıca'nın yönetmenliğinde; Aşk Vadisi, Kızılçukur, Kılıçlar Vadisi, Güllü Dere, Ürgüp, Göreme, Avanos, Çavuşin, Saklı Kanyon, Dostluk Anıtları, Kolonlu Kilise gibi Kapadokya'nın muhteşem atmosferinde çekildi.

Arıca "Seninle Öğrendim"in orijinal versiyonunun video klibinde Giray Sepin imzalı yeşil bir pardösü ile kamera karşısına geçerken; single'ın epik versiyonunun video klibinde, şarkının bu düzenlemesinin duygusuyla tamamen örtüşen, Emino Tillo'nun antika koleksiyonundan 100 yıllık bir derviş hırkası giydi.