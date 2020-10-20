Söndüren-10 römorkörü Kocaeli'den KKTC'ye uğurlandı

AA

Mülkiyeti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma şirketine ait Özgür ve Söndüren-10 römorkörü, uluslararası seyir kurallarına göre bütünüyle modernize edilerek, Doğu Akdeniz'in seyir emniyeti ve deniz güvenliği için tam donanımlı göreve hazır hale getirildi.

- "Çok önemli atılımlar ve kazanımlar sağladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Uzmar Tersanesi'nde düzenlenen Söndüren-10 römorkörünü uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin yenileme ve modernizasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik eden Dursun, deniz ve okyanusların, sahip oldukları besin, doğal kaynaklar ve alternatif enerji üretim potansiyelleri nedeniyle insanlığın ekonomik mücadelesinin temel zeminini oluşturduğunu söyledi.

Dursun, devletlerin denizlerdeki kaynaklara ulaşma ve yararlanma amacıyla mücadele içinde olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz havzasındaki egemenliğimizden ve uluslararası hukukla meşruiyete dayanan deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı tesis edebilecek ve koruyabilecek kudret ve imkana bugün her zamankinden daha çok sahibiz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, öngörüsü ve önderliğinde nitelikli araştırma gemileri filosu ve bu filoya destek olan güçlü donanmamızla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve diğer deniz kaynaklarının tespiti noktasında çok önemli atılımlar ve kazanımlar sağladık."

- "Türkiye ve KKTC bayrakları Doğu Akdeniz'de dalgalanmaya devam edecek"

Deniz yetki alanlarında deniz, seyir, can, mal ve çevre emniyeti anlamında önemli sorumlulukları bulunduğunu aktaran Dursun, "Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde deniz ve hava araçları kazalarında arama kurtarma yönetmeliğimiz yayınlanmış olup, deniz yetki alanlarımız dahilindeki Türk arama kurtarma sahası Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızı da kapsayacak şekilde genişletildi. Diğer bir ifadeyle arama kurtarma sorumluluk sahamızı yaklaşık iki katına çıkardık." ifadelerini kullandı.

Dursun, Doğu Akdeniz'deki deniz emniyetinin artırılmasına yönelik Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti bünyesinde gemi trafik hizmetleri merkezinin kurulması amacıyla çalışmaları başlattıklarını belirterek, bu çalışmayla Doğu Akdeniz'deki gemi trafik izleme alanlarının da genişleyeceğini bildirdi.

Özgür ve Söndüren-10 römorkörlerinin modernizasyon çalışmalarıyla daha uzun süre aktif olarak bölgede ve sahada görev yapacak duruma getirildiğini aktaran Dursun, Türkiye ve KKTC bayraklarının her zaman Doğu Akdeniz'de gururla dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar da Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetinin mevcut römorkörlerinin yenilenmesi kapsamında modernize edilen Özgür ve Söndüren-10'un tesliminin kendilerini memnun ettiğini dile getirerek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ ise tersane olarak bu proje için seferber olduklarını aktararak, görevi en iyi şekilde layıkıyla yapmak için maddi ve manevi tüm imkanları Söndüren-10 gemisi için kullandıklarını kaydetti.

Söndüren-10 römorkörünü yenilediklerini belirten Altuğ, geminin yaşam mahallinin her iki tarafına KKTC bayrağını nakşettiklerini söyledi.

Törende, ayrıca KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın mesajı okundu.

Konuşmalardan sonra, dua edilmesinin ardından Söndüren-10 römorkörü KKTC'ye uğurlandı. Özgür römorkörü ise Yalova'da düzenlenen tören ile KKTC'ye gönderilecek.