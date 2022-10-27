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Haberler Yaşam Sonbahar manzarası büyüledi... O özelliğiyle Türkiye'de tek!

Acarlar Longozu sonbahar renkleriyle karşılıyor

Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı özelliği taşıyan Sakarya'daki Acarlar Longozu, sonbaharda ziyaretçilerine güz renkleri arasında gezinti imkanı sunuyor

Giriş: 27.10.2022 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
Sonbahar manzarası büyüledi... O özelliğiyle Türkiye'de tek!
Manzarası büyüledi... O özelliğiyle Türkiye'de tek!
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AA

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan 24 kilometrekarelik alana sahip Acarlar Longozu, 200'e yakın yerli ve göçmen kuşla çeşitli balıklara ev sahipliği yapıyor.

AA'nın haberine göre dünyanın en büyük subasar ormanlarından biri kabul edildiği için her mevsim çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Acarlar Longozu'ndaki ağaçlar, sonbaharda sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına büründü.

Longozu ziyarete gelenler, çeşitli kuş türleri ile beyaz nilüferleri görürken, sararan ağaçlar arasında dolaşma imkanı buluyor.

İstanbul'un kalabalık gürültüsünden uzaklaşmak için günübirlik longoza gelen Mehmet Ali Erken, müthiş bir sonbahar havasına girdiklerini belirterek, "Longoz, bitkiler, doğa ve yeşillik açısından zengin bir yer. Karasu'nun her zaman gelinip görülmesi gereken ender yerlerden birisi" dedi.

Burak Balyemez de ilk defa geldiğini, çocuklu aileler için burada çok güzel ortamın olduğunu söyledi.

Balayı için Sapanca'ya gelen Kemal Yel ise "İnternet üzerinden araştırdık burayı, geldik ve çok güzel ortamla karşılaştık" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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