Pigmentlerin rolü

Klorofil, en yaygın pigmenttir ve bitkilerin yeşil görünmesini sağlar. Diğer pigment türleri arasında karotenler (turuncu tonları), ksantofiller (sarı tonları) ve antosiyaninler (kırmızı ve mor tonları) yer alır. Bu pigmentler, bitkilerin farklı renklerde görünmesine katkıda bulunur.