Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sonbahar geldi! Peki yapraklar neden renk değiştirir?

        Sonbaharla birlikte yapraklar neden renk değiştirir?

        Evimizde camı açıp dışarı baktığımızda yaprakların renklerinin değiştiğini veya düştüğünü gördüğümüzde sonbaharın geldiğini anlıyoruz. Peki, sonbahar ile birlikte yapraklar neden renk değiştiriyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sonbahar mevsiminin en belirgin özelliklerinden biri doğadaki renk cümbüşüdür. Ağaçların yaprakları yeşilden parlak sarıya, turuncuya, kırmızıya ve kahverengiye doğru renk değiştirir. Sonbahar ile birlikte renk cümbüşünün nedenleri nelerdir?

        • 2

          Yaprakların çeşitliliği

          Bütün yapraklar aynı şekilde yaratılmamıştır; bu yüzden pek çok şekil, boyut ve renkte bulunabilirler. Her bitkinin kendine özgü renk veren pigmentleri vardır.

        • 3

          Pigmentlerin rolü

          Klorofil, en yaygın pigmenttir ve bitkilerin yeşil görünmesini sağlar. Diğer pigment türleri arasında karotenler (turuncu tonları), ksantofiller (sarı tonları) ve antosiyaninler (kırmızı ve mor tonları) yer alır. Bu pigmentler, bitkilerin farklı renklerde görünmesine katkıda bulunur.

        • 4

          Mevsimsel değişim ve renkler

          Bitkilerin rengi, yılın zamanına ve büyüdükleri koşullara bağlıdır. Sonbahar yaklaşırken hava soğumaya başladığında ve güneş ışığı azalır, bu süreçte klorofil parçalanır ve bitkiler daha az yeşil görünmeye başlar.

        • 5

          Zaten arka planda bulunan turuncu karotenler, bu noktada daha belirgin hale gelir ve yaprakların rengini değiştirir.

        • 6

          Kimyasal değişimler

          Sonbaharda, bazı ağaçlarda (örneğin meşe ve kızılcık) yaprakların kırmızıya dönmesine neden olan kimyasal değişimler meydana gelir. Kırmızı antosiyanin pigmentleri, doğal şekerlerin yapraklarda hapsolduğu yaz sonuna doğru daha fazla üretilir. Bu, sonbaharda renk çeşitliliğini artırır.

        • 7

          Yaprakların dökülmesi

          Sonbahar mevsiminde dışarı çıktığınızda, yerde yüzlerce yaprak görebilirsiniz. Yaprak döken bitkilerde, bu mevsimde kimyasal değişimler meydana gelir ve yapraklar düşer. Yapraklar, onları bir gövdeye bağlı tutan dokular tarafından desteklenir.

        • 8

          Sonbahar yaklaşırken, gövdede özel hücreler büyür ve yaprak ile ağaç arasında bir bariyer oluşturur. Sonuç olarak, rüzgar eser veya yapraklar zayıflayıp yere düşer.

          Kaynak: Factsite

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Şahan Gökbakar'a 10 yıl hapis istemi
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Elif, okul servisinden düştü! Büyük acı!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Bu köyde herkes kuş dili konuşuyor!
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Damadı gözaltına alındı
        Damadı gözaltına alındı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        Habertürk Anasayfa