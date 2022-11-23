Son yılların en büyük kuraklık sorunu: Önlemler zorunlu kılındı

Su rezervinin yüzde 33'e kadar düştüğü bölgede sektörlere göre su kullanımının eğlence amaçlı yerlerde yüzde 30, tarımda yüzde 25, hayvancılıkta yüzde 10 ve endüstride yüzde 5 azaltılacağı bildirildi.

Endülüs, Valencia, Bask ve Galisya özerk yönetimlerinden sonra Katalonya da sonbahardaki yağış eksikliğinden dolayı su tüketimine yönelik tedbirler aldı.

Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona'da toplam 514 belediyede uygulanacak önlemler kapsamında ayrıca halktan bahçe sulama, araba yıkama, havuz doldurma gibi temel olmayan ihtiyaçlarında su tüketmemesi istendi.

Kuraklıktan etkilenen yerlerden Tarragona'nın L'Espluga del Francoli ilçesinin Belediye Başkan Yardımcısı Aida Moragues, AA muhabirine, temmuzdan itibaren su sıkıntısına karşı halkı uyardıklarını, ilk tedbir olan 22.00 ila 06.00 saatlerinde su kesintisi kararını da ağustos ayında uygulamaya başladıklarını söyledi.

Moragues, "Vatandaşlar başta su kesintilerini normal karşılaşa da susuz saatlerin uzaması ve yağmur yağmamasından dolayı şu anda çok daha can sıkıcı bir durum var. Özellikle bar ve restoran gibi iş yerleri daha çok etkileniyor." dedi.

Ukrayna-Rusya savaşının patlak vermesiyle tüm ürünlere zam yapıldığını; su taşımacılığıyla ilgili hazırlanan projelerin maliyetinin de 1 milyon avrodan 1,6 milyon avroya çıktığını kaydeden Moragues, finansman desteği için Katalonya Su Ajansı ve Katalonya özerk yönetimiyle müzakerelerinin devam ettiğini ifade etti.

Moragues, "Yağmur yağmadığı sürece su kaynaklarına yatırım yapmaktan, parayla depoları doldurmaktan başka kısa vadeli çözümümüz yok. Ancak suya yatırım yaptık mı da ilçemize düşündüğümüz diğer yatırımları ertelemek zorunda kalacağız." diye konuştu.