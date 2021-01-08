Son Yaz dizisi bu akşam 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin izleyicileri merakla Son Yaz dizisi oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir? Sorularını araştırıyor. İşte cevabı...
SON YAZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay),8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması.
Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.
Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.
Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.
Selim Kara - Ali Atay
ALİ ATAY KİMDİR?
Ali Atay aktör ve yönetmen olmasının yanısıra müzisyen ve yazar kimliği ile de tanınmaktadır. ”Leyla ile Mecnun” ve “Masum” dizilerinde oynamıştır.
2014 yılında senaryosunu kendi yazdığı ilk filmi olan “Limonata” için yönetmenlik koltuğuna oturdu. 2017 yılında 5.5 milyon izleyiciye ulaşan “Ayla” filminde rol aldı. 2018 yılında gene yazıp yönettiği, çok ses getiren “Ölümlü Dünya” vizyona girdi. 2019 yılında Tribeca Film Festivali’nde en iyi senaryo ödülünü kazanan “Nuh Tepesi” adlı filimde başrolde yer aldı ve gene aynı festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. 2019 yılında senaryosunu yazdığı ve yönettiği “Cinayet Süsü” isimli filmi çekti.
Ali Atay kariyeri boyunca 13 tv dizisi ve 10 sinema filminde yer aldı.
Akgün Gökalp Taşkın - Alperen Duymaz
ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?
1992 yılında Ankara da doğan Alperen Duymaz Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü öğrencisidir. İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar projesinde Cesur Karakteriyle tanınan Alperen Duymaz daha sonra Acı Aşk dizisinde Ali karakteri, Bodrum Masalı dizisinde Ateş, Çukur dizisinde Emrah, Çarpışma dizisinde Kerem ve Zemheri dizisinde Ayaz karakterlerine hayat verdi. Şimdi ise Son Yaz projesinde Akgün karakterine hayat veriyor.
Alperen Duymaz'ın Oynadığı Diziler
Alperen Duymaz'ın Oynadığı Filmler
Canan Kara - Funda Eryiğit
FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?
1984 yılında Hollanda’da dünyaya gelen Funda Eryiğit, oyunculuk kariyerine amatör olarak lise yıllarında tiyatro kulübüne katılarak başladı. 2006’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nde eğitimini tamamladı.
Kamera karşısına ilk kez 2008 yılında geçen Funda Eryiğit, “Canım Ailem” dizisindeki Seyhan rolüyle, Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, İlker Aksum gibi isimlerle başrolü paylaşarak tv kariyerine başladı. Daha sonra sırasıyla “İstanbul’un Altınları” , “Uçurum” , “Eski Hikaye” isimli dizilerde yer aldıktan sonra 2014 yılında “Karadayı” dizisinde canlandırdığı Belgin karakteriyle 21. Altın Objektif Ödülleri’nde “MGD Jüri Özel Ödülü”nü aldı. 2015 yılında “Gecenin Kraliçesi” adlı dizide Esra karakterini canlandırdı. 2016 yılında “Poyraz Karayel” dizisinde Eda karakterine, 2018’de “Mehmet Bir Cihan Fatihi” dizisinde Evdokya karakterine hayat verdi ve son olarak 2019 yılında Netflix’te yayınlanan “Hakan: Muhafız” dizisinin 3. ve 4. sezonlarına Vezir karakteriyle dahil oldu.
Beyaz perdede de birçok projede yer alan Funda Eryiğit; “Ev” , “Eksik” , “Limonata” filmlerinden sonra, 2016 yılında ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller alan ve yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu’nun üstlendiği “Tereddüt” filminde Şehnaz karakterine hayat verdi. Son olarak 2019 yılında, Barış Atay’ın yönettiği “Aden” filminde Aras karakteriyle ortaya koyduğu performansla 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.
Profesyonel tiyatro kariyerine, 2011 yılında konservatuar arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Serbest Bölge adlı tiyatro ekibinin ilk oyunu olan “Çatı” adlı oyunda Kelebek rolüyle başladı. 2013 yılında Devlet Tiyatrosu’nun “Sessizlik” adlı oyununda canlandırdığı Silence karakteriyle birçok ödüle aday gösterildi ve 18. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde “Müzikal ya da Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Yine aynı oyunla Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde “Mediha Gökçer Umut Veren Genç Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. 2016 yılında İKSV yapımı olan ve ilk olarak İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenen “Ev’vel Zaman” adlı oyunda yer aldı. Son olarak 2018 yılının sonlarına doğru Craft Tiyatro’da sahnelenmeye başlayan ve hala devam etmekte olan “Fotoğraf 51” adlı oyunda bilim kadını Rosalind Franklin’e hayat vermektedir. Bu oyundaki performansıyla 2019 yılında 23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde ve 24. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödüllerine, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde “Yılın Kadın Oyuncusu” ödülüne, Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde “Küçük Salon En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne ve 24. Altın Objektif Ödülleri’nde “Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Bu yıl (2020) İstanbul Tiyatro Festivali’nde işitsel bir performans özelliği taşıyan “Olağaniçi Bir Gezi” adlı performansla yer almaktadır.
Yağmur Kara - Hafsanur Sancaktutan
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimi 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle başladı.
Hafsanur Sancaktutan Ödülleri
Hafsanur Sancaktutan’ın Oynadığı Diziler
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