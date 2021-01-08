03 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmeni Burak Arlıel oldu. Senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki dizi bu akşam yayın hayatına başlayacak. Peki, Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? İşte Son Yaz dizisi çekim yapılan mekanlar ve semtler...
SON YAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Son Yaz dizisi çekimleri İstanbul’un çeşitli ilçelerinde başladı. Sonrasında çekimleri İzmir'e taşındı. Dizinin çekimleri İzmir'in Seferihisar, Urla, Çeşme gibi ilçelerinde devam edecek.
SON YAZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay),8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması.
Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.
Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.
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