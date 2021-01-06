Emniyet uyardı! Son tarih 30 Haziran!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur" ifadelerine yer verildi.

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